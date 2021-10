Transgenders protesteren bij kantoor Netflix tegen Dave Chappelle

Bij het kantoor van streamingdienst Netflix in Los Angeles protesteerden woensdag tientallen transgenders tegen de wijze waarop Netflix is omgegaan met kwetsende uitspraken die cabaretier Dave Chappelle deed in een show. In de show The Closer maakte Chappelle grappen over de genitaliën van transgenders. Ook zei hij dat de transgendergemeenschap ‘te weinig eelt op de ziel heeft’. Met de betoging hopen de actievoerders Netflix te bewegen de show van de streamingdienst te verwijderen.