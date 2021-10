Oxfam Novib: rijke landen leveren veel minder vaccins dan beloofd

Rijke landen en farmaceuten leveren volgens Oxfam Novib veel minder coronavaccins aan armere landen dan was beloofd. Tot nu toe zou ongeveer 14 procent van de toegezegde doses zijn geleverd.

Volgens de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die is aangesloten bij de internationale People’s Vaccine Alliance, wordt het tijd dat rijke landen, waaronder Nederland, hun beloftes nakomen. ‘Ontwikkelingslanden moeten het doen met een eindeloze stroom aan ontoereikende gebaren en gebroken beloften, afkomstig van rijke landen en farmaceutische bedrijven’, aldus Oxfam Novib in een rapport. ‘Van de 1,8 miljard beloofde vaccins zijn slechts 261 miljoen vaccins geleverd.’

Nederland zou 27 miljoen doses leveren aan het inentingsprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Covax, maar heeft er volgens de organisatie 500.000 geleverd. Duitsland maakte dinsdag bekend dat het nog maar 17 procent had gedoneerd en dat dat grotendeels komt door vertragingen bij de farmaceuten.

De grote farmaceuten hebben volgens Oxfam Novib 12 procent van de beloofde doses geleverd. Volgens de cijfers van People’s Vaccine Alliance heeft Pfizer/BioNTech 40 procent van de 40 miljoen toegezegde vaccins geleverd. Daar staat tegenover dat AstraZeneca (200 miljoen) en Moderna (30 miljoen) nog niets hebben gedoneerd aan Covax.

Een oplossing is naar de mening van Oxfam Novib het tijdelijk vrijgeven van de patenten op de vaccins, zodat de middelen overal voor een lage prijs kunnen worden gemaakt. ‘Want we zijn pas veilig voor corona als iedereen in de wereld veilig is.’