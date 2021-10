Bruls wil levenslang stadionverbod voor relschoppers

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil dat relschoppers die na de wedstrijd NEC - Vitesse de politie aanvielen een levenslang stadion- en omgevingsverbod krijgen. Hij denkt ook aan het weigeren van een bepaalde groep NEC-aanhangers in het stadion. Dat zei de Nijmeegse burgemeester woensdag aan het begin van een raadsvergadering in een terugblik op de gebeurtenissen van zondag.

Zondag vielen vele tientallen NEC-hooligans de politie aan na een verloren wedstrijd tegen Vitesse. Dat gebeurde in het Goffertpark bij het NEC-stadion. Agenten en politiepaarden raakten gewond. Een politiebus werd gesloopt. Ook voor de wedstrijd zaten aanhangers van Vitesse en NEC elkaar al in de haren. ‘Genoeg is genoeg’, volgens de Nijmeegse burgemeester. ‘Het is een schande voor onze stad. Er is een grens gepasseerd.’

De politie pakte zondag al 22 relschoppers op en verwacht nog veel meer arrestaties te doen. Het OM houdt een snelrechtzitting voor een deel van de opgepakte mannen, die allemaal uit Arnhem, Nijmegen en de omgeving komen. Volgens Bruls is het weigeren van uitpubliek bij de Gelderse derby ook een optie waarover wordt nagedacht. Hij wil nog meer maatregelen nemen, maar wacht op een rapportage van de politie over de gebeurtenissen. Die komt naar verwachting later deze week.