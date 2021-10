Broekers-Knol: deze week 500 plaatsen voor asielzoekers erbij

De komende dagen komen er in totaal 500 opvangplekken voor asielzoekers bij, zegt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol na een bezoek aan een opvangcentrum in Ter Apel. Woensdag en donderdag komen er 200 plaatsen bij in Almere, en vrijdag 300 in Gorinchem.

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers momenteel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwde dat de opvang in Ter Apel ‘niet meer verantwoord’ was. Er zaten in de nachtopvang 750 mensen, terwijl er plaats is voor 275.

De extra 500 plekken van de komende dagen, gaan het acute probleem in Ter Apel niet direct oplossen. Daarvoor is het probleem daar te groot. Volgens de staatssecretaris geeft het wel ‘verlichting’ en is er meer zicht op extra opvangplekken vanaf 1 november. In de tussentijd wordt ‘keihard’ gewerkt om te zorgen dat meer mensen opvang krijgen.

Broekers-Knol denkt dat de asielinstroom ‘de komende tijd’ zal stabiliseren of zelfs minder groot wordt. Maar volgens haar is het ‘in een kristallen bol’ kijken. ‘Ik kan het niet overzien.’