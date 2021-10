Senaat Brazilië wil president laten vervolgen voor coronabeleid

In het bijna 1200 pagina’s dikke rapport dat de commissie woensdag openbaar maakte, staat dat de regering bewust heeft besloten geen maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft ze ‘de bevolking opzettelijk blootgesteld aan een reëel risico op massale infectie’. Meer dan 600.000 Brazilianen zijn omgekomen in de pandemie, van wie circa de helft als gevolg van het regeringsbeleid, aldus de commissie. In totaal ziet de commissie aanleiding voor tien aanklachten tegen de president, onder meer wegens onregelmatigheden bij de aankoop van vaccins en voor misleiding. Bolsonaro trekt regelmatig de ernst van het virus in twijfel.

In een eerdere versie van het rapport was er sprake van om Bolsonaro te vervolgen voor genocide tegen de inheemse bevolking en moord. De commissieleden vinden echter dat voor die aanklachten onvoldoende bewijs is gevonden. ‘We kunnen niet riskeren dat een rechter het rapport afwijst, omdat de misdaden onvoldoende zijn gepreciseerd’, zo verklaarde commissielid Humberto Costa die beslissing.

Donderdag stuurt de commissie het rapport naar het Openbaar Ministerie, dat over vervolging moet beslissen. De kans dat Bolsonaro zal moeten terechtstaan is echter klein. Het hooggerechtshof moet dan toestemming vragen voor berechting aan het lagerhuis van het parlement. Het is onwaarschijnlijk dat dit hiermee zal instemmen.