Russen mogen een week niet naar werk in strijd tegen corona

In de strijd tegen corona mogen de Russen een week niet naar hun werk. Zij krijgen van 30 oktober tot 7 november betaald vrijaf, beval de Russische president Poetin. De periode kan in bepaalde gebieden eerder beginnen en langer duren. Poetin riep de bevolking op verantwoordelijkheid te tonen en zich te laten vaccineren.

De hoogste Russische medische adviseur had onlangs het voorstel voor een niet-werkenweek geopperd, net zoals er vorig jaar al een was geweest om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De ingrijpende maatregel bleek toen te helpen.

Door de alarmerende stijging van het aantal besmettingen loopt de druk op de zorg snel toe. Van de 60-plussers is maar een derde ingeënt, terwijl 86 procent van de coronadoden tot deze leeftijdsgroep behoorde. De Russische hoofdstad Moskou besloot eerder deze week dat ongevaccineerde mensen boven de 60 jaar de komende vier maanden thuis moeten blijven.