Medisch techbedrijf Onward haalt miljoenen op met beursgang Damrak

Medisch technologiebedrijf Onward krijgt donderdag een notering op de beurs in Amsterdam en Brussel. De beursgang levert tientallen miljoenen op. De onderneming, met hoofdvestiging in Eindhoven, heeft een behandeling ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie. Die hoopt het bedrijf in 2023 in de Europese Unie en de Verenigde Staten op de markt te kunnen brengen.