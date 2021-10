Poetin gaat niet naar klimaattop Glasgow

De Russische president Vladimir Poetin gaat niet naar de klimaattop die eind deze maand in Glasgow begint. Zijn woordvoerder beklemtoonde dat ‘het klimaatdossier een prioriteit is in Rusland’, maar Poetin ‘gaat helaas niet naar Glasgow’. De woordvoerder had eerder al gemeld dat Poetin niet naar de topconferentie van de G20, 30 en 31 oktober, in Rome gaat.