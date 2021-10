Koningin Elizabeth niet naar Noord-Ierland vanwege gezondheid

Koningin Elizabeth gaat woensdag en donderdag niet naar Noord-Ierland vanwege haar gezondheid. Artsen hebben de 95-jarige koningin afgeraden om te gaan en adviseren haar de komende dagen rust te nemen, meldt Buckingham Palace.

Wat er met Elizabeth aan de hand is, is niet bekendgemaakt. ‘De koningin maakt het goed en is teleurgesteld dat ze niet naar Noord-Ierland kan’, zo staat in de verklaring.

Elizabeth stuurt haar groeten naar het Noord-Ierse volk. Ze ‘kijkt uit naar een bezoek in de toekomst’.