Rusland: Taliban spannen zich in om Afghanistan te stabiliseren

Rusland ‘erkent de inspanningen’ van de Taliban om Afghanistan te stabiliseren. ‘Er is nu een nieuw bewind in het land en we zien dat zij proberen de militaire en politieke situatie te stabiliseren en dat ze proberen een staatsapparaat op te bouwen’, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij sprak de lovende woorden als gastheer op een conferentie in Moskou waar de Taliban, China, Pakistan en Rusland bijeen zijn om over de toestand in Afghanistan te praten.