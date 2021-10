Justitie Filipijnen onderzoekt duizenden moorden in drugsoorlog

De eerste uitkomsten van Justitie wijzen erop dat het verhaal van de politie dat alle gedode mensen drugsdealers waren die zich verzetten tegen hun arrestatie niet klopt. ‘Als we de tijd en de middelen hebben, gaan we nog duizenden zaken onderzoeken’, aldus de minister.

Het ministerie zegt dat veel van de slachtoffers geen wapen bij zich hadden of dat het niet was gebruikt, terwijl de politie zei dat dit wel het geval was en dat er daarom op de slachtoffers was geschoten. Ook ontbreken er veel medische gegevens en politierapporten van de zaken. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot rechtszaken, aldus het ministerie.

Het is voor het eerst dat een overheidsorganisatie in de Filipijnen toegeeft dat er dingen fout zijn gegaan tijdens de bloedige oorlog tegen drugs van Duterte. Internationaal is er veel kritiek op de Filipijnen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar de jarenlange strijd tegen drugsdealers en gebruikers waarbij duizenden mensen zijn gedood zonder proces. Het hof behandelt in principe alleen zaken die in het betrokken land zelf niet kunnen worden onderzocht. De Filipijnen zijn sinds 2019 geen lid meer van het ICC en weigeren samenwerking met het hof.