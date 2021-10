Vraag naar coronatests van farmaceut Roche blijft groot

Eerder verwachtte Roche nog dat de vraag naar de tests in de tweede helft van 2021 zou afnemen. Nu rekent de Zwitserse farmaceut erop dat de verkoopcijfers de rest van het jaar hoog zullen blijven en waarschijnlijk ook begin volgend jaar.

De omzet van de divisie die de coronatests maakt steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 18 procent. Dit terwijl die tak van het bedrijf in het derde kwartaal van vorig jaar ook al goed presteerde. De omzet van Roche steeg in het derde kwartaal met 9 procent naar 16 miljard Zwitserse frank, bijna 15 miljard euro.