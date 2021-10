ASML, AkzoNobel dalen op Damrak na kwartaalcijfers

Chipmachinemaker ASML en verffabrikant AkzoNobel behoorden woensdag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. ASML heeft een recordkwartaal achter de rug dankzij de sterke vraag naar chips, maar begint ook last te krijgen van materiaaltekorten. AkzoNobel verwacht dat de prijzen van zijn verfmerken Sikkens en Flexa verder zullen stijgen door de hogere grondstofprijzen. Ook denkt het concern dat de beperkingen in de toeleveringsketen tot halverwege 2022 zullen aanhouden.

ASML (min 1,7 procent) sloot de rij in de AEX. Volgens analisten lagen de recordresultaten van het bedrijf in lijn met de verwachtingen. Financieel directeur Roger Dassen sprak van ‘sterke cijfers’, maar gaf aan dat zijn bedrijf ook merkt dat materialen schaars zijn. Sectorgenoten ASMI en Besi verloren tot 1,2 procent.

AkzoNobel zakte 0,6 procent. De verfmaker zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, maar het bedrijfsresultaat viel wel flink terug. In september liet het bedrijf al weten de prijzen in het derde kwartaal te verhogen vanwege de hoge grondstofkosten. Volgens topman Thierry Vanlancker ligt het bedrijf op koers om aan het eind van het jaar met eigen prijsinitiatieven de inflatie van grondstofprijzen te compenseren.

Philips

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 803,60 punten. De MidKap bleef ongewijzigd op 1069,77 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent. Parijs en Londen verloren een fractie.

Zorgtechnologieconcern Philips ging op kop in de AEX met een plus van 1,7 procent. ING won 0,2 procent. De bank gaat klanten compenseren wanneer hun rente niet in de pas liep met de gemiddelde marktrente en zet daarvoor 180 miljoen euro opzij. In de MidKap zakte Vopak dik 2 procent na een wijziging aan de top van het bedrijf. Dick Richelle zal per 1 januari 2022 topman Eelco Hoekstra vervangen. Hoekstra stapt na elf jaar als bestuurder van het tankopslagbedrijf over naar SHV.

Nestlé

Nestlé dikte 3 procent aan in Zürich. Het Zwitserse voedingsconcern schroefde zijn omzetverwachting voor het hele jaar opnieuw op dankzij sterke kwartaalresultaten. In Parijs zakte Kering 4,5 procent na tegenvallende resultaten. Volgens het Franse luxegoederenconcern had vooral modemerk Gucci afgelopen kwartaal last van een opleving van het coronavirus in Azië.

De euro was 1,1629 dollar waard, tegen 1,1631 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 82,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 84,38 dollar per vat.