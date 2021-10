Meer dan honderd doden door noodweer in India en Nepal

In India en Nepal zijn meer dan honderd mensen omgekomen door noodweer. Door hevige regenval zijn er op veel plaatsen overstromingen en aardverschuivingen. In India zijn volgens de autoriteiten 85 mensen omgekomen en in Nepal 31.

Uttarakhand in het noorden van India is hard getroffen. In de regio zijn zeker 46 mensen omgekomen en worden nog 11 mensen vermist. In het Zuid-Indiase Kerala zijn zeker 39 slachtoffers van het noodweer.

Nepal, dat ten noorden van India ligt, wordt net als het buurland al dagenlang getroffen door hevige regenval. De afgelopen drie dagen zijn zeker 31 mensen omgekomen door aardverschuivingen.

Het regent nog steeds in beide landen, vanwege de moesson, het jaarlijkse regenseizoen. Soms valt er dan zoveel water tegelijk, dat rivieren buiten hun oevers treden. De autoriteiten in beide landen verwachten dat het dodental nog kan stijgen.