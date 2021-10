Klimaatdoelen Parijs bedreigd door toename olie- en gaswinning

Landen houden zich volgens VN-milieuagentschap UNEP niet aan de afgesproken hoeveelheden fossiele brandstoffen die mogen worden gewonnen. Tot 2030 gaan landen wereldwijd meer dan twee keer zoveel olie, aardgas en steenkool winnen als maximaal toelaatbaar is om de doelen van het klimaatakkoord in Parijs te kunnen halen.

In Parijs is afgesproken om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van stoffen als CO2 dusdanig te verminderen dat de aarde maximaal 1,5 graden Celsius opwarmt ten opzichte van het pre-industriële temperatuurgemiddelde.

Als de productie doorgaat zoals gepland, dan warmt de aarde meer op dan 1,5 graden, melden de onderzoekers. Daarom moet volgens de UNEP direct worden gestopt met het verhogen van de productie van fossiele brandstoffen. In 2030 moet de productie gehalveerd zijn.

Kolenproductie

Volgens UNEP gaat de productie tot 2040 alleen maar omhoog. Zoals het nu lijkt, wordt er tot dan zoveel geproduceerd, dat de aarde meer gaat opwarmen dan 2 graden.

Vooral de productie van kolen baart de VN zorgen. Die is flink toegenomen tijdens de coronapandemie en stijgt in sommige landen met 240 procent ten opzichte van wat nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Klimaattop

Het VN-rapport is tien dagen voor een belangrijke klimaattop in Glasgow gepubliceerd. Die top wordt gezien als de belangrijkste mogelijkheid om afspraken te maken zodat de doelen van Parijs nog kunnen worden gehaald.

‘Zelfs nu zo duidelijk is dat we van deze brandstoffen af moeten, verhogen sommige landen de productie enorm. Ze willen de laatste zijn die er mee stopt’, zegt mede-auteur van het rapport Michael Lazarus. ‘Landen moeten accepteren dat we overstappen op duurzamere methodes.’