Recordkwartaal bij ASML, maar bedrijf voelt materiaaltekorten ook

Van juli tot en met september ging er 5,2 miljard euro omzet in de boeken bij ASML, dat vrijwel een monopoliepositie heeft voor machines voor de nieuwste generaties computerchips. Dit was beduidend meer dan de 4 miljard euro omzet van een kwartaal eerder. Onder de streep leverde ASML dit 1,7 miljard euro winst op.

Financieel directeur Roger Dassen noemt de cijfers ‘sterk’, maar geeft aan dat zijn bedrijf de laatste tijd ook merkt dat materialen schaars zijn. Ook leveranciers van ASML hebben er volgens hem last van. Dassen voorziet ‘enige impact’ op de resultaten in het vierde kwartaal, al zal het bedrijf de omzet die het dan misloopt waarschijnlijk volgend jaar wel weer terugzien. In de laatste periode van dit jaar rekent ASML op zo’n 4,9 miljard tot 5,2 miljard euro aan opbrengsten. Daarmee is het bedrijf iets minder optimistisch dan veel analisten in doorsnee hadden geraamd.