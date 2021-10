Parlementaire commissie VS wil Trump-adviseur Bannon vervolgen

De commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt, wil een voormalig adviseur van oud-president Donald Trump laten vervolgen wegens ‘minachting van het Congres’. Steve Bannon, de bewuste oud-adviseur, heeft geweigerd in het Congres te getuigen over zijn rol bij de bestorming.

Bannon was de belangrijkste raadgever van Trump in zijn eerste jaar als president van de VS. Hij zou vooraf op de hoogte zijn geweest van mogelijke gewelddadige protesten op 6 januari. Zo zei hij een dag eerder in zijn podcast dat ‘morgen de hel gaat losbreken’. De bestorming gebeurde na een toespraak van Trump waarin hij de Democraten beschuldigde van het ‘stelen’ van de verkiezingsoverwinning.

Voor zijn weigering om in het Congres te getuigen beriep Bannon zich op ‘executive privilege’, wat inhoudt dat een (ex-)president niet verplicht is om informatie vrij te geven aan het Congres. Volgens de commissie strekt dat privilege zich echter niet uit tot adviseurs van een president.

De beslissing van de commissie om Bannon te laten vervolgen moet nog worden bekrachtigd door het Huis van Afgevaardigden. Omdat de Democraten daar een meerderheid hebben, lijkt dit laatste slechts een formaliteit.