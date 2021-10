Noodkreet gemeente over Ter Apel, COA heeft nog geen plek

De gemeente Westerwolde luidt dinsdagavond opnieuw de noodklok over de situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. Volgens een woordvoerder van de Groningse gemeente zullen er in de nacht van dinsdag op woensdag 750 mensen overnachten in de nachtopvang van Ter Apel, waar er normaal plek is voor 275 personen. ‘Dit kan nu echt niet langer. We moeten nu geholpen worden’, aldus de woordvoerder.