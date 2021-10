Little Amal gearriveerd in Engeland

De Britse acteur Jude Law houdt de hand vast van ‘Little Amal’, een gigantische pop die een Syrisch vluchtelingenmeisje verbeeldt. Na aankomst vanuit Calais maakte ‘Little Amal’ dinsdag een wandeltocht langs de zee bij de haven in Folkestone in Zuidoost-Engeland. De pop maakt onderdeel uit van het internationale kunstproject The Walk en staat symbool voor de miljoenen ontheemde kinderen wereldwijd. <