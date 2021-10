Facebook experimenteert met digitale portemonnee

Volgens Facebook zijn er wereldwijd 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot een bankrekening en faalt het huidige financiële systeem. Met Novi kan iedereen veilig en betaalbaar bankzaken regelen, beweert het socialmediabedrijf. Facebook gaat testen of alle systemen van Novi werken, zoals de kernfuncties en de klantenservice. Voor de test werkt Facebook samen met cryptohandelsplatform Coinbase en blockchainbedrijf Paxos.

Volgens Novi-directeur David Marcus wordt de portemonnee getest met de Pax Dollar, een cryptomunt die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. Dat houdt in dat de munt gedekt wordt door ‘echt’ geld. Gebruikers kunnen de Pax Dollar kopen met hun Novi-account, waarop Novi ze in bewaring houdt via Coinbase. Daarna kunnen Novi-gebruikers de munt versturen en ontvangen naar andere Novi-gebruikers. Deze kunnen het bedrag dat ze ontvangen meteen opnemen in hun lokale valuta.

Novi is onderdeel van Facebooks controversiële project voor een mondiale digitale munt, beter bekend als libra. Toezichthouders hadden kritiek omdat ze vonden dat de libra de invloed van centrale banken zou kunnen ondermijnen, met financiële instabiliteit tot gevolg. Facebook pakte het cryptoproject eerder dit jaar weer op, onder de naam Diem. Facebook werkt samen met een bank om de diem-cryptomunt uit te geven, die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. De digitale portemonnee kreeg ook een naamsverandering: in plaats van Calibra werd deze omgedoopt tot Novi.

Facebook zegt in de verklaring dat het Novi op termijn wil integreren in het Diem-cryptonetwerk. Het is nog niet duidelijk wanneer Facebook de digitale portemonnee wereldwijd wil uitrollen.

Een groep van vijf Amerikaanse senatoren heeft Facebook opgeroepen het hele project stil te leggen. Cryptomunten die zijn gekoppeld aan reguliere valuta’s zijn nog een onontgonnen gebied voor toezichthouders, zo schrijven ze aan Facebook-topman Mark Zuckerberg. Daardoor bestaan er ook nog geen regels om de risico’s voor de financiële stabiliteit van deze zogenoemde stablecoins te beperken, zo staat in de via Twitter gedeelde brief.