Optimisme over bedrijfsresultaten helpt beurzen New York omhoog

De aandelenbeurzen in New York hebben hun winsten dinsdag vastgehouden tot aan het einde van de handelssessie. Beter dan verwachte kwartaalberichten van bedrijven wisten het optimisme op de handelsvloeren te voeden. Daarnaast koerste de bitcoin rond zijn recordniveau na de introductie van het eerste in de Verenigde Staten goedgekeurde beursgenoteerde investeringsfonds dat de koers van de cryptomunt volgt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 35.457,31 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omhoog tot 4519,63 punten en techbeurs Nasdaq werd ook 0,7 procent hoger gezet op 15.129,09 punten.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble daalde 1,2 procent na een kwartaalbericht. Het Amerikaanse bedrijf achter merken als Gillette, Pampers en Ariel verkocht weliswaar meer, maar moest ook meer betalen voor grondstoffen en het vervoer van producten.

Johnson & Johnson

Cijfers van verzekeraar Travelers vielen beleggers juist mee, ondanks de impact van orkaan Ida op de winst. Het resultaat viel alsnog hoger uit dan verwacht en het aandeel eindigde 1,6 procent in de plus.

Vaccinproducent Johnson & Johnson (J&J) heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. De resultaten van het farmaceutische bedrijf zijn verbeterd doordat de reguliere zorg op veel plekken in de wereld niet meer wordt afgeschaald door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Het aandeel J&J dikte 2,3 procent aan.

Philip Morris

Tabaksproducent Philip Morris International (min 1,7 procent) meldde door het chiptekort problemen te hebben om aan de vraag naar zijn IQOS-e-sigaretten te voldoen. Desondanks verhoogde het bedrijf zijn omzet en winst en scherpte het zijn winstverwachting voor heel 2021 aan.

De bitcoin steeg zo’n 5 procent tot boven de 64.200 dollar. Het eerste beursgenoteerde investeringsfonds in de Verenigde Staten dat de koers van de cryptomunt volgt wordt sinds dinsdag verhandeld in New York. Beleggers kunnen zo profiteren van waardestijgingen van bitcoin zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen. Het zogeheten Exchange Traded Fund, of ETF, dat zijn Amerikaanse debuut maakte steeg bijna 5 procent.

De euro was 1,1636 dollar waard, tegen 1,1631 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 82,83 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,00 dollar per vat.