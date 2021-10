Grapperhaus komt met maatregelen voor landsadvocaat na fraude

De voormalige bestuursvoorzitter van het kantoor heeft voor ongeveer 11,5 miljoen euro gefraudeerd. Ook de Staat werd daarbij benadeeld. De landsadvocaat, die voor het kantoor werkt, behartigt de belangen van de Staat in rechtszaken. De betrokken bestuurder is inmiddels overleden.

Grapperhaus schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij op korte termijn de overeenkomst met de landsadvocaat aanpast. Zo moet het kantoor de systematiek voor facturatie transparanter maken en verschillende personen met verstand van financiële veiligheid in het management opnemen. Ook moeten namens de Staat onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld naar het risico op witwassen, fraude of databeveiliging. Verder moet de communicatie vanuit het kantoor beter, onder meer door actief aan te geven welke risico’s de Staat loopt en hoe het staat met integriteit van de bedrijfscultuur.

Langere termijn

Op de langere termijn overweegt Grapperhaus ook aanpassingen. Mogelijk gaat het dan om het afscheiden van de notariële en advocatuurlijke werkzaamheden voor de Staat en het instellen van een onafhankelijke raad van toezicht. De experts gaven ook ter overweging mee om de functie van landsadvocaat niet meer door een marktpartij te laten uitvoeren, maar door een apart instituut met eigen regels en eisen.

Grapperhaus eist bovendien van het kantoor dat het meewerkt aan de diverse onderzoeken door toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Ook moet het kantoor alle benadeelden hun geld teruggeven dat zij bij de fraude verloren.