Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagen uit huis geplaatst

In de periode 2015-2020 zijn 1115 kinderen van gedupeerden door de kinderopvangtoeslagenaffaire uit huis geplaatst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft de studie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de kindertoeslagenaffaire werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur. Dit had enorme financiële gevolgen voor onschuldige ouders en hun gezinnen.