Minister De Jonge volgende week aan tafel bij formatiegesprekken

De Jonge zal met de onderhandelaars praten over de coronabestrijding, melden ingewijden. Het gaat dan om de aanpak op de kortere termijn, maar mogelijk ook op de langere.

Later in de middag komen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie er weer bij. Dan is De Jonge niet meer aanwezig. Dit is in lijn met de huidige werkwijze in de formatie, waarin een grotere rol is weggelegd voor secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie).