Faunabescherming verhoogt tipgeld over doden wolf

De Faunabescherming vindt het naar eigen zeggen erg belangrijk dat de schutter die de wolf doodde wordt opgespoord. Anders zou het zomaar kunnen dat deze daad meer schietpartijen op wolven uitlokt. De organisatie maakt zich zorgen over de ‘demonisering’ van de wolf. ‘De Jagersvereniging, LTO Nederland en de directeur van De Hoge Veluwe pleiten voor het bejaagbaar maken van de wolf, hoewel de wolf nauwelijks problemen veroorzaakt’, stelt De Faunabescherming.

De mannelijke wolf werd begin oktober dood gevonden in een wegberm bij Stroe. Het is nog onduidelijk of de wolf daar ook doodgeschoten is. Mogelijk is het dode dier er later neergelegd. De wolf leefde in een territorium op de Zuidwest-Veluwe met een vrouwtje, dat in het voorjaar doodgereden werd.