Moskou gebiedt ouderen thuis te blijven in strijd tegen corona

Het is voor het eerst sinds de zomer dat er weer maatregelen tegen het virus worden genomen. Die gaan volgende week maandag in. De hoogste Russische medische adviseur heeft geopperd de periode van 30 oktober tot 7 november tot niet-werkenweek uit te roepen om het virus in te dammen, zoals vorig jaar ook een keer is gedaan.

In Rusland stierven het afgelopen etmaal 1015 mensen door Covid-19, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie. Er werden 33.740 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Wantrouwen

Veel Russen wantrouwen de coronavaccins van Russische makelij. De inentingsgraad is met ruim 30 procent dan ook stukken lager dan in westerse landen. Toch overweegt de regering geen beloning voor mensen die een prik komen halen. Voor sommige beroepen is vaccinatie overigens verplicht.

Het Kremlin zegt ook niet te geloven dat het toelaten van buitenlandse vaccins mensen ertoe zou verleiden zich te laten inenten. Dat zou volgens een woordvoerder alleen kunnen als het land dat de vaccins maakt ook Russische vaccins zou goedkeuren.