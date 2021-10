FNV: grootste actie ooit in academische ziekenhuizen

De ‘grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen’ is op handen, meldt de FNV. Medewerkers van alle acht de universitaire ziekenhuizen doen mee aan de reeds aangekondigde demonstratie voor betere arbeidsvoorwaarden op dinsdag 26 oktober.

De actievoerders gaan een zondagsdienst draaien, waardoor alle planbare zorg die dag komt te vervallen en alleen spoedzorg en behandelingen die niet kunnen worden onderbroken doorgaan.

Er doen volgens de FNV drie keer zoveel afdelingen mee aan de zondagsdienst als tijdens de actie vorige maand. ‘In Maastricht draait zelfs het hele ziekenhuis een zondagsdienst, omdat de medewerkers van 78 afdelingen meedoen aan de staking en de impact op andere afdelingen te groot is om die door te laten draaien. Daarmee wordt het de grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen.’

Effect

‘Naast de vakbonden FNV en CNV die vorige maand de zondagsdienst organiseerden, sluiten op 26 oktober ook de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) en zorgvakbond FBZ zich aan’, meldt de FNV. Ook medewerkers van het Radboud UMC doen nu volgens haar mee. ‘Daarmee is het aantal afdelingen dat op 26 oktober gaat staken verdrievoudigd van 89 in september naar 279 in oktober’, aldus de bond. Ze waarschuwt dat ‘ook het effect op andere afdelingen die dag heel erg groot zal zijn.’

‘De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU biedt een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie en wil bovendien geen afspraken maken om de extreem hoge werkdruk aan te pakken. Dagelijks staat één op de vijf medewerkers met te weinig collega’s ingeroosterd. Het ziekteverzuim is hoger dan ooit en steeds meer collega’s verlaten de sector uit onvrede’, verklaart Elise Merlijn die namens de FNV onderhandelt over de cao voor 80.000 medewerkers.