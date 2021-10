Wall Street stijgt door optimisme over bedrijfscijfers

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met winst begonnen aan de handelsdag. Beleggers verwerkten een reeks bedrijfscijfers. In de eerste week van het Amerikaanse bedrijfscijferseizoen vorige week overtrof twee derde van de bedrijven de verwachtingen en dat geeft aandeelhouders nu opnieuw goede hoop.

De Dow-Jonesindex steeg in de eerste handelsminuten 0,3 procent tot 35.348 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging eveneens 0,3 procent omhoog tot 4499 punten en techbeurs Nasdaq werd ook 0,3 procent hoger gezet op 15.065 punten.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble (P&G) zag de winst dalen. Het Amerikaanse bedrijf achter merken als Gillette, Pampers en Ariel verkocht weliswaar meer, maar moest ook meer betalen voor grondstoffen en het vervoer van producten. P&G verloor 1,6 procent.

J&J

Vaccinproducent Johnson & Johnson (J&J) heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. De resultaten van het farmaceutische bedrijf zijn verbeterd doordat de reguliere zorg op veel plekken in de wereld niet meer wordt afgeschaald door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Het aandeel J&J dikte 1,9 procent aan.

Tabaksproducent Philip Morris International (min 1,5 procent) meldde door het chiptekort problemen te hebben om aan de vraag naar zijn IQOS-e-sigaretten te voldoen. Desondanks verhoogde het bedrijf zijn omzet en winst en scherpte het zijn winstverwachting voor heel 2021 aan.

Bitcoin

Uitzender ManpowerGroup (min 5,8 procent), oliedienstverlener Halliburton (min 1,8 procent) en verzekeraar Travelers (plus 2,8 procent) openden onder meer ook de boeken.

De bitcoin steeg zo’n 2 procent tot boven de 62.500 dollar. Het eerste beursgenoteerde investeringsfonds in de Verenigde Staten dat de koers van de cryptomunt volgt wordt sinds dinsdag verhandeld in New York. Beleggers kunnen zo profiteren van waardestijgingen van bitcoin zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen. Voorstanders van cryptomunten hopen dat het fonds helpt om de bitcoin gangbaarder te laten worden en de waarde van de munt steeg de afgelopen dagen dan ook al.