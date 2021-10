Bijna 4000 nieuwe coronagevallen erbij

Het aantal nieuw getelde coronagevallen is afgelopen etmaal met 3949 gestegen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag eerder waren het er met 3370 nog flink wat minder.

Afgelopen week telde het RIVM gemiddeld 3679 nieuwe bevestigde besmettingen per dag. Maandag lag het daggemiddelde van de afgelopen week lager, op 3527.

Afgelopen etmaal registreerde het RIVM 13 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Die mensen hoeven niet per se in de afgelopen 24 uur te zijn gestorven, want het duurt soms een tijdje voor een dode door corona wordt geregistreerd.

In Amsterdam werden 149 nieuwe besmettingen bevestigd, in Rotterdam 115. Den Haag staat dinsdag op 85, Utrecht op 72. Daarop volgt Apeldoorn, met 65 nieuwe gevallen.