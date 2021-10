Stijging aantal coronagevallen zet door, aldus RIVM

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen.