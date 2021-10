Britse regering stippelt pad uit naar groene revolutie

Johnson, die ooit sceptisch was over klimaatverandering, presenteerde zijn 368 pagina’s tellende zogenoemde netto nul-strategie tijdens een bijeenkomst met investeerders en multinationals. ‘Een groene industriële revolutie, gestimuleerd door de nieuwe vrijheden van de brexit’, aldus de premier.

De plannen plaatsen het Verenigd Koninkrijk in de voorhoede van groene economieën, zo is de bedoeling. Het zou concurrenten als China en Rusland dwingen het voorbeeld van Londen te volgen. ‘Het VK leidt de wereld in de race naar netto nul’, aldus Johnson. Volgens hem wordt groene technologie de wereldwijde norm.

Beloften

Het document is in feite een verzameling langetermijnbeloften, waarvan sommige met voorbehoud, om de vijfde economie ter wereld over te laten stappen naar nieuwe, milieuvriendelijkere technologieën. Het gaat daarbij van schone elektriciteit ‘onder voorbehoud van veiligheid en levering’ naar ‘een pad banen’ voor duurzame verwarming in Britse huizen, dus met steeds minder koolstofuitstoot.

Voor de schonere stroomproductie denkt de regering zowel aan een nieuwe grote kerncentrale als aan meer windenergie. Tegen 2030 moet de uitstoot van schadelijke stoffen door het gebruik van olie en gas zijn gehalveerd.