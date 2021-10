Philip Morris heeft last van chiptekort voor e-sigaretten

Tabaksproducent Philip Morris International heeft last van de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders. Het bedrijf gebruikt chips voor zijn IQOS-apparaten, elektronische sigaretten die tabakscapsules opwarmen in plaats van te verbranden en die volgens het bedrijf minder slecht voor de gezondheid zijn dan roken. Door de chiptekorten heeft Philip Morris naar eigen zeggen moeite om aan de vraag naar de IQOS-apparaatjes te voldoen.

Die apparaten ziet de onderneming als een belangrijke groeimarkt. In veel landen wordt roken steeds meer ontmoedigd en de hoeveelheid sigaretten die Philip Morris verscheept neemt al jaren af. De inkomsten van IQOS-apparaten en andere rookvrije producten zijn inmiddels goed voor ruim een kwart van de omzet van het bedrijf. Philip Morris stelt dat er wereldwijd meer dan 20 miljoen gebruikers van de IQOS-apparaten zijn, waarvan een kleine 15 miljoen mensen sigaretten hebben ingeruild voor dat product.

Sigaretten blijven echter nog belangrijk voor Philip Morris. Het bedrijf verkocht meer sigaretten in de regio’s Midden-Oosten en Afrika, Oost-Azië en Australië en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. In veel Europese landen nam de vraag naar sigaretten juist af. In bijvoorbeeld Italië merkte Philip Morris een sterke vraag naar de elektronische sigaretten.

Uiteindelijk leidde dat alles tot een omzet die in het derde kwartaal met ruim 9 procent steeg, maar tegelijkertijd maakt Philip Morris ook meer kosten. De winst ging daarom met iets meer dan 5 procent omhoog tot 2,4 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op net geen 2,1 miljard euro.