Artsen beslissen over ziekenhuisopname opgepakte Saakasjvili

De gearresteerde oud-president van Georgië Micheil Saakasjvili wordt na een wekenlange hongerstaking dinsdagmiddag onderzocht door een team van artsen. Die zijn volgens zijn advocaat aangewezen door de overheid en moeten besluiten of een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

De 53-jarige Saakasjvili keerde onlangs terug uit ballingschap en is vervolgens opgepakt. Daarna ging hij in hongerstaking en die duurt inmiddels al zo’n drie weken. Zijn lijfarts heeft gewaarschuwd dat die actie extra risicovol is omdat Saakasjvili lijdt aan een erfelijke bloedaandoening.

Saakasjvili was jarenlang president van Georgië en stond ook aan de basis van de belangrijkste oppositiepartij van het land. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Zijn arrestatie leidde deze maand tot grote onrust. Er hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd in de hoofdstad Tbilisi.

De politicus dook de afgelopen jaren onder meer op in Nederland, het land van zijn echtgenote Sandra Roelofs. Hij zou volgens Georgische media inmiddels een nieuwe vriendin hebben. Het gaat naar verluidt om een politica uit Oekraïne, de 31-jarige Lisa Jasko.