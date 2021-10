Verdachte van aanslag op Poolse supermarkt blijft vastzitten

Sersinio D., die verdacht wordt van een aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer, blijft vastzitten. Dit meldt de rechtbank in Haarlem dinsdag.

De explosie had plaats op 7 december 2020 en was de eerste in een reeks van aanslagen op Poolse supermarkten door heel Nederland. In totaal zijn bij justitie negen verdachten in beeld. Het motief is nog steeds onbekend.

De 20-jarige D. heeft maandag bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in zijn zaak gezwegen. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij betrokken is bij de explosie in december, onder meer omdat op de bewuste dag twee forse stortingen op zijn rekening zijn gedaan.

De advocaat van D. verzocht maandag tevergeefs om haar cliënt in afwachting van de behandeling van de zaak op vrije voeten te stellen. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting in zijn zaak plaatsvindt.