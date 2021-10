Brits onderzoek naar dominantie Spotify en Apple op muziekmarkt

De Britse concurrentiewaakhond gaat onderzoeken of de dominante positie van streamingplatforms als Spotify en Apple Music op de onlinemuziekmarkt wel goed is voor consumenten. ‘Wij willen alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de sector competitief en gezond is’, aldus topman Andrea Coscelli. 80 procent van alle in Groot-Brittannië beluisterde muziek wordt inmiddels gestreamd.