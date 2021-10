Chipbedrijven in kopgroep groene AEX, Philips verder omlaag

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit. Vooral de chip- en technologiebedrijven werden opgepikt in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Het aandeel Philips ging verder omlaag. Het zorgtechnologieconcern gaf maandag al een winstalarm vanwege problemen in de toeleveringsketen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 799,69 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1071,58 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen bleven vrijwel vlak.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een winst van 2,2 procent. Fintechbedrijf Adyen volgde met een plus van 1,9 procent. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen tot 1,3 procent. Philips sloot de rij met een min van 1,4 procent. Het zorgtechnologieconcern verloor een dag eerder al dik 3 procent na een verlaging van de verwachtingen voor het gehele jaar.

CM.com

Op de lokale Amsterdamse markt verloor CM.com ruim 2 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform verkocht afgelopen kwartaal meer tickets voor musea en theaters door de heropening daarvan. De hoeveelheid werk voor het helpen bij coronatest- en vaccinatieafspraken viel wel terug.

Software AG kelderde 9 procent in Frankfurt. De Duitse softwaremaker verlaagde de groeiverwachtingen voor zijn digitale divisie. Delivery Hero won 1,1 procent. De Duitse maaltijdbezorger investeert honderden miljoenen dollars in de supersnelle boodschappenbezorgdienst Gorillas, die ook in Nederland actief is.

Tele2

In Stockholm zakte het Zweedse telecomconcern Tele2 2,7 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Ericsson verloor 3 procent. De Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het bedrijf deed goede zaken met de verkoop van 5G-apparatuur in onder meer Noord-Amerika en Europa. In China viel de omzet wel flink terug. Ericsson had al gewaarschuwd dat het verbod op het gebruik van Chinese apparatuur in Zweden zou kunnen leiden tot vergeldingen van Beijing. Ook kampte het bedrijf aan het einde van het kwartaal met problemen in de aanvoerketen.

De euro was 1,1648 dollar waard, tegen 1,1606 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 83,01 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 84,81 dollar per vat.