Fietsersbond en Rover vinden NS-proef ‘fietsreserveren’ mislukt

De Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover roepen de NS op geen vervolg te geven aan de proef met ‘fietsreserveren’ in de trein. Het verplicht reserveren van een fietsplek leverde volgens hen vooral veel problemen op voor reizigers ‘tijdens alle momenten van de reis’. De twee belangenorganisaties noemen de pilot ‘een digitale schijnoplossing voor een fysiek probleem: te weinig ruimte voor fietsen in de trein’.

Het experiment met verplicht reserveren vond plaats van 10 juli tot en met 15 september. De NS wil de maatregel invoeren omdat het meenemen van fietsen in de top-5 klachten van treinreizigers staat. De twee consumentenorganisaties zijn al vanaf het begin tegen het plan.

Rover en de Fietsersbond ontvingen bijna tweehonderd klachten over de NS-pilot. Vooral dat een reservering geen garantie bood op een daadwerkelijke plek voor de fiets, leidde tot veel bezwaren. ‘Bij het plannen van de reis kwamen veel reizigers technische drempels en systeemfouten tegen. Reizigers die hun overstap niet haalden, waren niet zeker van een beschikbare plek in de volgende trein’, aldus de twee organisaties.

‘De reiziger is verplicht te reserveren, maar NS is uiteindelijk niet verplicht de plaats ook aan te bieden’, aldus directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond. ‘De fietsreservering blijkt dus niets waard en de pilot is wat ons betreft mislukt.’