Chip- en techbedrijven zetten Japanse beurs op winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met winst geëindigd. Vooral de chip- en technologiebedrijven werden weer opgepikt in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Daarnaast werd gewacht op het kwartaalcijferseizoen in Japan, dat volgende week begint. Ook de andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen vooruit. De Aziatische toeleveranciers van Apple wisten daarbij de aandacht op zich gericht na de presentatie van de nieuwe producten van het Amerikaanse techconcern.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 29.215,52 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg bijna 2 procent en techinvesteerder SoftBank won meer dan 2 procent. Robotmaker Fanuc klom 1,7 procent. De containervervoerders Kawasaki Kisen en Nippon Yusen deden eveneens goede zaken en dikten tot 8 procent aan. De oliebedrijven werden daarentegen van de hand gedaan na de sterke koerswinsten die volgden op de opmars van de olieprijzen. Inpex en Japan Petroleum Exploration zakten tot 5 procent.

Taiyo Yuden en Murata Manufacturing, twee Japanse toeleveranciers van Apple, verloren dik 2 procent en bijna 1 procent. Het Amerikaanse techconcern presenteerde onder meer zijn nieuwe laptops met eigen chips en een nieuwe versie van zijn draadloze oordopjes AirPods. In Taiwan zakte Foxconn 1 procent. Het Taiwanese techconcern, dat iPhones in elkaar zet voor Apple, heeft zijn eerste elektrische auto’s gepresenteerd. Het gaat om conceptauto’s voor SUV- en sedanmodellen. Foxconn wil de auto’s gaan bouwen voor klanten, in plaats van te verkopen als eigen merk.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent. De Chinese webwinkel Alibaba en maaltijdbezorger Meituan wonnen 0,4 en 1,4 procent in Hongkong. Beleggers hielden ook de ontwikkeling rond Evergrande in de gaten. Volgens mediaberichten zouden de gesprekken tussen de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar en branchegenoot Hopson Development zijn gestaakt. Eerder werd gemeld dat Evergrande geld zou willen ophalen door een belang van 51 procent in zijn vastgoedtak te verkopen aan Hopson.