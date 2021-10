Denktank: Nederlandse gascentrales tegen 2028 verlieslatend

Meer dan een vijfde van de gasgestookte elektriciteitscentrales in Europa is op dit moment al verlieslatend. In de Verenigde Staten is dat zelfs bijna een op de drie, meldt Carbon Tracker op basis van een berekening waarin meer dan 3000 gascentrales zijn meegenomen. De denktank verwacht dat er nog meer gasgestookte elektriciteitscentrales verlieslatend worden doordat de brandstofprijzen sterk zijn gestegen.

Carbon Tracker waarschuwt voor kapitaalvernietiging wanneer investeringen in ‘nieuw’ gas worden doorgezet. ‘De meeste geplande nieuwe gascentrales zullen hun initiële investering nooit terugverdienen’, aldus Carbon Tracker. Daardoor komen tientallen miljarden euro’s aan investeringen in gevaar.

Veel landen hebben beloofd hun CO2-uitstoot tegen 2050 terug te brengen naar nul. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson hebben beiden toegezegd dat de energiesector tegen 2035 uitstootvrij moet zijn. Om dat voor elkaar te krijgen zullen de meeste gascentrales voor het einde van hun levensduur worden gesloten, tenzij er nieuwe technologie wordt ontwikkeld om emissies van gasfabrieken terug te brengen.

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.