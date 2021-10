Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland

‘Ik weet dat de hoogte- en dieptepunten van het aantal gevallen ongelooflijk zwaar zijn voor mensen’, aldus Ardern. ‘Maar het is belangrijk om te onthouden dat we niet machteloos zijn, we hebben de mogelijkheid het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.’

In Auckland, de grootste stad in het land met pakweg 1,7 miljoen inwoners, geldt een strikte lockdown nadat op 18 augustus een coronabesmetting werd vastgesteld. Sindsdien groeide het aantal gevallen tijdens de uitbraak naar 2099.Dinsdag waren er 87 bestemmingen in Auckland en zeven in de naburige regio Waikato.

De premier drong er bij haar landgenoten op aan vooral thuis te blijven en zich te laten vaccineren. ‘De regels zijn voor iedereen van belang’, zei Ardern. Ongeveer 85 procent van de bevolking heeft een eerste prik gekregen, 67 procent van de inwoners is volledig ingeënt. Het land met vijf miljoen inwoners heeft sinds het begin van de pandemie ongeveer 4700 besmettingen en 28 coronadoden gemeld.