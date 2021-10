Sesamstraat-actrice Sien Diels overleden

De Vlaamse actrice Sien Diels is overleden op 74-jarige leeftijd. Dat meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Diels speelde 36 jaar lang in Sesamstraat. In 2012 stopte ze met haar rol als Sien, de moederfiguur voor de poppen in de kinderreeks met een eigen winkel, waar de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.

Behalve in Sesamstraat, dat aanvankelijk een Belgisch-Nederlandse coproductie was, was Diels in diverse andere televisieproducties te zien. Zo speelde ze ook in Vlaamse televisieseries als Thuis, F.C. De Kampioenen en Flikken.