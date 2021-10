Ingenieursbureau gaat veiligheid Goffertstadion onderzoeken

Zondag stortte een tribune van het uitvak in toen juichende Vitessesupporters naar voren drongen en gingen springen. De val van de supporters werd gestuit door een container die onder de tribune stond. Er raakte niemand gewond.

De gemeente wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook moet het ingenieursbureau alle andere tribunes in het stadion onderzoeken. Daarnaast wordt er een feitenrelaas opgesteld over de inspecties van de laatste jaren en de resultaten daarvan. Hoelang het hele onderzoek gaat duren zal later deze week duidelijk worden, aldus de gemeente. Over het gebruik van het stadion komt naar verwachting al eerder antwoord.