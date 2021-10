Jan Slagter verplicht coronabewijs bij Omroep Max

Omroep MAX-baas Jan Slagter eist van studiobezoekers dat ze een geldig coronabewijs kunnen tonen. Binnenkort wil hij ook medewerkers van Omroep MAX verplichten een vaccinatiebewijs te hebben of een negatief testbewijs. Dat vertelde hij maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

‘Ik ben gevaccineerd, mijn vrouw is gevaccineerd, mensen bij MAX. Je moet gevaccineerd zijn’, zegt Slagter. Hij heeft geen boodschap aan de opmerking van presentatrice Ghislaine Plag, die hem zegt dat de werkgever vaccinatie niet mag verplichten in Nederland. ‘Je mag zoveel niet in dit land.’

Slagter noemt het gek dat hij niet gecontroleerd is toen hij de radiostudio van NPO Radio 1 in kwam. Bij Omroep MAX moeten studiogasten volgens hem al een geldig vaccinatiebewijs kunnen tonen of moeten ze een sneltest doen vooraf.

Hetzelfde verwacht hij binnenkort ook van de medewerkers. ‘We gaan het ook bij medewerkers doen, omdat ik ook een aantal mensen bij me heb werken, zoals een medewerker wiens vrouw ernstig ziek is. Als die corona krijgt, gaat ze dood, om het maar even heel zwart-wit te stellen’, aldus de omroepbaas, die benadrukt dat ‘iedereen welkom is’.

Wanneer deze maatregelen ingaan, is niet bekend. Omroep MAX was maandag niet bereikbaar om de plannen verder toe te lichten.