Tekort aan chips voor auto’s drukt op productie industrie VS

Het chiptekort in de autosector heeft afgelopen maand gezorgd voor een neergang in de productie van de volledige Amerikaanse industrie. Doordat verscheidene automakers fabrieken stillegden, daalde de productie van motorvoertuigen met 12,5 procent ten opzichte van augustus. Voor de voltallige industrie was er een daling van 1,3 procent op maandbasis, waar economen juist uit waren gegaan van een klein plusje van 0,1 procent.