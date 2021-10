Italiaanse anticorona-tsaar verdacht van verduistering miljoenen

Aanklagers hebben de voormalige regeringscommissaris ondervraagd. Hij zou zelf al lang om een gesprek hebben gevraagd ‘om definitief licht te werpen op wat er is gebeurd’, aldus zijn kantoor.

Het onderzoek richt zich op contracten die het kantoor van Arcuri heeft gesloten met drie Chinese bedrijven voor de levering van meer dan 800 miljoen maskers voor bijna 1,3 miljard euro, aan het begin van de pandemie in maart en april vorig jaar. Aanklagers vermoeden dat de deals tot stand zijn gekomen door een groep Italiaanse tussenpersonen, onder wie een voormalige journalist die wordt beschreven als een vriend van Arcuri. Ze zouden samen zo’n 77 miljoen euro aan illegale provisies hebben opgestreken.

De journalist had voortdurend contact met Arcuri terwijl de deal werd gesloten. Italiaanse media, die gerechtelijke bronnen citeren, zeggen dat de twee duizenden telefoontjes en berichten hebben uitgewisseld. De politie liet de Chinese maskers in beslag nemen omdat de meesten niet zijn goedgekeurd en mogelijk een gevaar vormen. Het is niet duidelijk hoeveel ervan werden gebruikt of nog zijn opgeslagen.

De Italiaanse politie voor financiële misdrijven maakte het onderzoek in februari bekend, maar noemde Arcuri niet als een van de verdachten. Het kantoor van Arcuri zei destijds dat hij slachtoffer was geworden van zwendel. Arcuri was een van de eerste functionarissen die door premier Mario Draghi werd ontslagen toen die in februari aantrad.