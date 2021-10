Amerikaanse beleggers schrikken van afkeuring botoxalternatief

Biotechnoloog Revance Therapeutics heeft maandag meer dan een derde aan beurswaarde verloren, nadat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA had geweigerd om een nieuwe gezichtsbehandeling van het bedrijf goed te keuren. Dat middel zou een alternatief moeten worden voor botox. De verwachtingen van beleggers waren hooggespannen, vandaar dat de markt nu behoorlijk schrikt van het nee van de toezichthouder. De beurzen in New York zijn maandag over de gehele linie lager aan de sessie begonnen.

In de eerste handelsminuten leverde het aandeel Revance een kleine 40 procent in. Waarom de FDA nog geen toestemming geeft voor de injectie tegen rimpels in het gezicht, is niet helemaal duidelijk. Bij inspecties op vestigingen van Revance zouden tekortkomingen zijn aangetroffen, verder zijn er volgens de onderneming geen andere bezwaren genoemd.

De belangrijkste beursgraadmeters stonden in de vroege handel in New York eveneens lager. De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent tot 35.086 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4455 punten en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt op 14.876 punten.

Inflatiezorgen

De zorgen over de hoge inflatie lijken weer wat teruggekeerd bij beleggers, nu er nog niet zoveel bedrijfsresultaten zijn om te verwerken. Dat wordt later deze week wel anders. Nadat grote Amerikaanse banken het nieuwe cijferseizoen afgelopen week hadden afgetrapt, volgen komende dagen onder andere updates van streamingbedrijf Netflix, autofabrikant Tesla, verfproducent PPG, soft- en hardwareconcern IBM en luchtvaartmaatschappij American Airlines.

Verder weet Zillow de aandacht op zich gericht. Het woningverkoopplatform kelderde bijna 10 procent op Wall Street na een bericht dat de onlinedienst van Zillow tijdelijk stilgelegd werd vanwege enorme drukte. Entertainmentconcern Disney noteerde op zijn beurt zo’n 3 procent lager. Analisten van Barclays zijn bezorgd over een afzwakking van de groei bij streamingdienst Disney+ en hebben daarom hun beleggingsadvies voor het aandeel verlaagd.

De euro was 1,1608 dollar waard, tegen 1,1599 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 83,35 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 85,56 dollar per vat.