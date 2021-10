RIVM meldt 3389 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal met 3389 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM dagelijks gemiddeld 3534 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal nieuwe coronagevallen is wel hoger dan vorige week maandag, toen er 2252 nieuwe positieve testuitslagen bijkwamen.

Afgelopen etmaal registreerde het RIVM twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Die twee mensen hoeven niet per se in de afgelopen 24 uur te zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval door corona wordt geregistreerd.

In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het hoogste aantal mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen: 119 in totaal. In Den Haag kregen 78 mensen een positieve testuitslag, in Rotterdam 73. In Staphorst kwamen 55 nieuwe coronagevallen aan het licht. Die gemeente kent, net als een aantal andere gemeenten in de Biblebelt een relatief lage vaccinatiegraad. Staphorst heeft ruim twaalf keer minder inwoners dan Tilburg, dat de top 5 afsluit met 46 nieuwe coronagevallen in een etmaal.