Nabestaanden Peter R. de Vries wilden verdachten ‘in ogen kijken’

‘De partner van Peter R. de Vries wilde heel graag bij de zitting aanwezig zijn, omdat ze de verdachten wilde zien. De verdachten die ervoor hebben gezorgd dat Peter plotsklaps uit het leven gerukt is’, zegt de woordvoerder van de partner van De Vries. ‘Zij en Peter hadden prachtige toekomstplannen. Dat is haar in een moment ontnomen en dat is natuurlijk vreselijk. Daarmee is ook zij voor het leven getekend. Ze noemde het enorm confronterend om de verdachten te zien.’

De kinderen van De Vries en hun moeder woonden maandag de zitting bij met een eigen slachtofferadvocaat. ‘Ze waren gespannen in aanloop hiernaar toe. Het was het eerste moment waarop ze de verdachten in de ogen konden kijken. Dat brengt spanning en emotie met zich mee’, zegt advocaat Annemiek van Spanje. ‘Maar wat er vandaag is besproken, daar zat weinig verrassends bij. Op alles waren we redelijk voorbereid.’

Beladen dag

Delano G., volgens het Openbaar Ministerie de schutter, beriep zich tijdens de zitting op zijn zwijgrecht. Medeverdachte Kamil E. zei niets met de moord op De Vries te maken te hebben en presenteerde een alibi.

Peter Schouten, goede vriend van Peter R. de Vries, noemt het een beladen dag. Schouten is de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Het vermoeden is dat de moord te maken heeft met de rol die De Vries had in het Marengoproces.

‘Ik heb er zaterdag en zondag best veel over nagedacht. Ik heb ook niet goed geslapen vannacht, maar ik had me voorgenomen de emoties vandaag opzij te zetten’, zei Schouten. ‘Ik ben hier vooral om te luisteren naar het bewijsmateriaal, hoe voortvarend het onderzoek wordt opgepakt en naar wat de verdachten te zeggen hebben. Ik ging ervan uit dat ze weinig te zeggen hebben. Dat bleek bij verdachte Delano G. het geval te zijn. De andere verdachte Kamil E. heeft tot mijn stomme verbazing wel een verklaring afgelegd. Die zegt: ‘Ik ben onschuldig en ik wist niet wie ik vervoerde en ik heb geen wapens gezien’. Tegelijkertijd lag er een machinepistool in de auto waar zijn DNA op zat. Dat is op zijn minst bijzonder.’