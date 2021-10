Overstromingen maken herverzekeren volgens Munich Re duurder

In juli leidden overstromingen tot grote schade in Duitsland, Nederland en andere delen van Europa. Die hebben in totaal voor zo’n 46 miljard euro aan schade veroorzaakt, waarvan 9 miljard euro was verzekerd. Het grootste deel, 33 miljard euro, werd in Duitsland geleden. Volgens Munich Re was het de duurste natuurramp in de Duitse geschiedenis.

Door klimaatverandering is de verwachting dat er vaker dit soort extreme weersomstandigheden zullen voorkomen. ‘Naast verbeterde preventieve maatregelen moet bij risicobeoordelingen meer rekening worden gehouden met de invloed van klimaatverandering, die juist dit soort regionale extreme regenval waarschijnlijker maakt’, aldus Munich Re.

Cyberaanvallen

Het bedrijf vindt ook dat er meer aandacht moet komen voor de preventie van cyberaanvallen. De schade die door dit soort aanvallen wordt veroorzaakt kan niet alleen door verzekeraars worden gedragen, vindt Munich Re. Daarom zou er overheidssteun moeten komen om ‘bepaalde systemische cyberrisico’s te bestrijden, bijvoorbeeld die het gevolg zijn van cyberoorlogvoering’.

Het algemene prijspeil stijgt de afgelopen tijd ook hard. Door de hogere inflatie wordt herverzekeren eveneens duurder.

Reguliere verzekeraars kunnen zich bij herverzekeraars indekken tegen het financiële risico dat ze (veel) moeten uitkeren. Herverzekeraars zoals Munich Re bieden die mogelijkheid.