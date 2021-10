iPhone-fabrikant Foxconn presenteert elektrische auto’s

Het Taiwanese techconcern Foxconn, dat iPhones in elkaar zet voor Apple, heeft op een evenement de eerste elektrische auto’s van het bedrijf gepresenteerd. Het gaat om conceptauto’s voor SUV- en sedanmodellen. Foxconn wil de auto’s gaan bouwen voor klanten, in plaats van te verkopen als eigen merk.

Foxconn is de grootste fabrikant van iPhones en wordt regelmatig genoemd als mogelijke partner bij de bouw en ontwikkeling van een Apple Car. Naar verluidt wil Apple deze op z’n vroegst in 2024 op de markt brengen, maar tot op heden wil Apple niks over het geheimzinnige autoproject zeggen. Inmiddels zouden er al gesprekken geweest zijn tussen Apple en andere grote autofabrikanten, zoals het Zuid-Koreaanse Hyundai.

Veel techbedrijven kijken naar de autosector nu de elektrische auto in opkomst is. Foxconn kocht vorig jaar al een autofabriek in Ohio om die reden. Ook werkt Foxconn al samen met andere autofabrikanten voor het ontwikkelen van auto’s, zoals de Amerikaanse start-up Fisker en Stellantis, het moederbedrijf van merken als Peugeot en Citroën.